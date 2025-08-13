İstanbul Ve Ankara’da Okul Servislerine Zam

İSTANBUL VE ANKARA’DA SERVİS ZAM TALEPLERİ AÇIKLANDI

İstanbul ve Ankara’da faaliyet gösteren okul servisleri, yeni eğitim-öğretim yılından önce zam taleplerini duyurdu. Ankara’daki servisçiler, zam talebi olarak yüzde 50 oranı belirlerken, İstanbul için bu oran yüzde 35 oldu. Ankaralı servis sahipleri, yılbaşında zam alamadıkları için bu sezondaki taleplerinin böyle yüksek olduğunu ifade etti.

YENİ TARİFELER NE OLACAK?

Yeni tarifelere göre, 0-3 kilometre mesafeye taşınacak öğrencilerin ücreti 16 bin 475 liradan 25 bin 118 liraya yükselecek. 3-6 kilometre mesafelerde ise öğrenci taşıma ücreti 18 bin 450 liradan 27 bin 675 liraya çıkacak.

VELİLERİN ŞİKAYETLERİ ARTIYOR

Veliler, okul tercihlerini yaparken maliyetler ve zaman tasarrufu açısından mesafeye dikkat ediyor. Ancak servisçilerin talep ettiği rakamların yüksek olduğunu düşünüyorlar. Bu durum, velilerin şikayetlerini artırıyor.

SERVİSÇİLER: GEÇİM ZORLUĞU ÇEKİYORUZ

Servis aracı sahipleri, geçim sıkıntısı çektiklerini ve bu nedenle zammın kaçınılmaz olduğunu belirtiyor. Borç taksitlerini ödeyemediklerini aktaran servisçiler, kendi çocuklarının da okula gittiğini ve böylece kendilerinin de maddi zorluk yaşadıklarını dile getiriyor. Zam oranlarıyla ilgili son kararı, belediye meclisleri verecek.