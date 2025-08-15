İstanbul Ve Ankara Okul Servislerine Zam

İSTANBUL VE ANKARA’DA SERVİS ZAM TALEPLERİ

İstanbul ve Ankara’daki okul servisleri, yeni eğitim-öğretim yılının başlaması öncesi zam taleplerini dile getirdi. Ankara’da yüzde 50 zam isteyen servisler, İstanbul’da ise bu oranı yüzde 35 olarak belirledi.

ANKARA’DAKİ ZAM HEDEFİNE ULAŞIYOR

Yapılan taleplerin ardından Ankara’daki okul servislerine yüzde 30 oranında bir zam geldi. Bu gelişme, servislerin talep ettikleri zam oranı ile karşılaştırıldığında daha düşük kalıyor, ancak yine de önemli bir artış sağlıyor.