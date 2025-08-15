İstanbul Ve Ankara’ya Zam Geldi

İSTANBUL VE ANKARA’DA OKUL SERVİSLERİ FİYAT ARTIŞI TALEP EDİYOR

İstanbul ve Ankara’da hizmet veren okul servisleri, yeni eğitim-öğretim dönemi öncesinde zam taleplerini duyurdu. Ankara’da servis ücretlerinde yüzde 50’lik bir artış talep edilirken, İstanbul’daki oran ise yüzde 35 seviyesinde belirlendi.

ANKARA’DA ZAM ORANI BELİRLENDİ

Yapılan taleplerin ardından Ankara’daki okul servis hizmetlerine yüzde 30 oranında bir zam gerçekleşti. Bu durum, öğrencilerin ve ailelerin eğitim dönemindeki ulaşım maliyetlerini doğrudan etkileyebiliyor.