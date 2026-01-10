İstanbul Ve Gürbulak’ta Uyuşturucu Operasyonları: 1,9 Milyon Lira Değerinde Ele Geçirildi

Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Muhafaza ekiplerinin yılın ilk günlerinde İstanbul Havalimanı ve Gürbulak Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirdiği operasyonlarda kayda değer miktarda uyuşturucu madde ele geçirildiğini duyurdu. Bakanlığın açıklamasına göre, İstanbul Havalimanı’nda Meksika’dan gelen bir kargo gönderisinde transit olarak Avustralya’ya gönderilmesi planlanan 443 kilogram metamfetamin bulundu.

YÜKSEK MİKTARDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Gürbulak Gümrük Kapısı’nda ise İran’dan Türkiye’ye giriş yapan bir TIR’da yapılan kontrollerde 63 kilogram sıvı metamfetamin, 33 kilogram esrar ve 25 kilogram afyon sakızı tespit edildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin toplam piyasa değerinin 1 milyar 945 milyon Türk lirası olduğu kaydedildi.

ADLİ SÜREÇLER DEVAM EDİYOR

Olaylarla ilgili adli süreçlerin sürdüğü bilgisi verildi.