İstanbul Yaz Sıcaklıklarına Yaklaşıyor

İstanbul ve TRAKYA’DA YAĞMUR ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

İstanbul ve Trakya’nın birçok ilinde yağmur etkisini devam ettiriyor. Pazar günü ise Marmara ve Karadeniz bölgelerinde yağışların sürmesi beklenirken Batı Akdeniz için fırtına uyarısı yapılıyor. CNN Türk meteoroloji danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, bu konuda yaptığı değerlendirmede, “Pazar günü İstanbul dahil olmak üzere Marmara’da ve Karadeniz’de yağmur var ama öyle kuvvetli bir yağış değil. Dışarı çıkabilirsiniz, gayet güzel romantik bir hava var, biraz ıslanın, ondan da bir şey olmaz. Güney Marmara ve Batı Akdeniz’de fırtına var. Diğer bölgelerde yağmur yok, sıcaklıklar artıyor” şeklinde konuştu.

YAZ SICAKLIKLARINA DOĞRU GİDİYORUZ

Prof. Dr. Orhan Şen, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Güneydoğu’da 35 dereceleri geçecek sıcaklıklar. İstanbul’da ayın 20’sinden sonra yaz sıcaklarına doğru gidiyoruz. Pazartesi günü yağış bitiyor, sadece Doğu Karadeniz’de olacak, diğer bölgelerde yok. Ondan sonraki günlerde Türkiye’de pek yağış kalmıyor, çarşambadan sonra sıcaklıklar artmaya başlıyor.” İzmir, 32-33 dereceyi görürken, Adana’nın 40 dereceyi bulması bekleniyor. Ayrıca, Ankara’nın 30 dereceye yaklaşması, Osmaniye ve Hatay’ın da 40 dereceyi geçmesi öngörülüyor.