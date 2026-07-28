İstanbul’da Suç Örgütlerine Operasyonda 28 Gözaltı

İstanbul’da yedi ayrı suç örgütüne yönelik düzenlenen geniş çaplı operasyonda 28 kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında liderleri yurt dışında bulunan örgütlere baskın yapıldı. Operasyon sekiz farklı ilçede eş zamanlı olarak gerçekleşti.

EŞ ZAMANLI BASKINLARDA 28 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Başakşehir, Güngören, Avcılar ve diğer ilçelerde düzenlenen baskınlarda 28 kişi gözaltına alındı. Operasyon İstanbul ve Bursa’da 28 Temmuz tarihinde yapıldı. Şüpheliler genel güvenliği tehlikeye sokma ve tehdit gibi suçlara karıştı.

ARAMALARDA RASTLANAN MALZEMELER

Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda 4 adet ruhsatsız tabanca bulundu. Aramalarda ayrıca bir adet pompalı tüfek ele geçirildi. Emniyet yetkilileri operasyonla ilgili tahkikat işlemlerinin sürdüğünü bildirdi.