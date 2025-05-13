İstanbullu Depremle Güne Başladı: GÖRÜR Açıklama Yaptı

İstanbul’daki Depremler Tedirginlik Yarattı

SON DEPREM BÜYÜKLÜĞÜ

23 Nisan’da 5.9 ve 6.2 büyüklüğündeki depremlerin ardından İstanbulluların tedirginliği devam ediyor. Bugün de Marmara Denizi, Büyükçekmece açıklarında 3,8 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Bunun yanı sıra Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4,1 olarak bildirdi.

UZMANLARDAN DEĞERLENDİRMELER

Depremin ardından yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür’ün açıklamaları dikkat çekti. Görür, “Bu sabah KAF’ın Kumburgaz Fay zonunda 13,6 km derinde 4,1 deprem oldu. Bu zonda stres alanları değişimleri devam ediyor.” şeklinde bilgi verdi. Diğer bir uzman ise Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sabah saatlerinde gerçekleşen depremi “Kumburgaz açıklarında 13 km odak derinliğinde 07.18’de olan M4,1’lik deprem M6,2’nin artçısıdır. Kaygılanacak bir durum yoktur.” sözleriyle değerlendirdi.

KURUMLAR ARASINDA UZLAŞMA ÇAĞRISI

Ercan ayrıca, Kandilli Gözlemevi ile AFAD’ın bir araya gelerek yerkabuğunun sarsım hız yapısı hakkında uzlaşmalarının önemine vurgu yaptı. “Aynı ülkede, aynı deprem için iki ayrı saygın jeofizik gözlemevinince verilen deprem özelliklerinin birbirlerinden ayrı olması çağcıl jeofizik bilimine yakışmıyor.” ifadesini kullandı.