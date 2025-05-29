İstanbullular Dikkat! TIR Devrildi TEM’de

KAZA NEDENİYLE TRAFİK YOĞUNLAŞTI

Kurtköy TEM Otoyolu’nda ilerleyen bir TIR, sebepleri henüz belirlenemeyen bir durum nedeniyle devrildi. Bu kaza sonucunda İstanbul yönünde ciddi bir trafik sıkışıklığı oluştu. Araçların geçişleri, otoyolda yalnızca tek bir şeritten sağlanabiliyor.

TEDBİRLER ALINDI

Yetkililer, kaza sonrası gerekli önlemleri alarak durumu kontrol altına almayı hedefliyor. Şu an için sürücülerin dikkatli olmaları ve alternatif yolları tercih etmeleri öneriliyor. Trafik yoğunluğunun devam ettiği belirtiliyor.