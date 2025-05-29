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İstanbullular Dikkat! TIR Devrildi, Trafik Sıkışık

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KAZADA TIR DEVRİLDİ

Kurtköy TEM Otoyolu’nda hareket halindeki bir TIR, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı devrildi. Bu olay sonucunda İstanbul yönüne doğru ciddi bir trafik yoğunluğu oluştu. Otoyolda ulaşımın şu an sadece tek bir şeritten sağlandığı bildirildi.

ULAŞIMDA ZORLUKLAR YAŞANIYOR

Kaza sebebiyle bölgedeki sürücüler zor anlar yaşıyor. Yetkililer, olay yerinde gerekli önlemleri alarak trafik akışını yönetiyor. Ancak TIR’ın devrilmesi nedeni ile yolda aksamalar meydana geliyor ve sürücüler dikkatli olmaları konusunda uyarılıyor.

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