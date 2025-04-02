İstanbulspor, Gaoussou Diarra İle Parladı

UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR İLE GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Trendyol 1. Lig’in 30. haftasında Uğur Okulları İstanbulspor, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’nda Gençlerbirliği ile mücadele etti. İstanbul temsilcisi, karşılaşmayı 5-0’lık net bir skorla kazanırken, 22 yaşındaki Malili kanat oyuncusu Gaoussou Diarra, maçta üç gol atarak dikkatleri üzerine çekti.

GAOUSSOU DIARRA’NIN HAYAT HİKAYESİ

İstanbul’a üniversite eğitimi için gelen genç futbolcu, 2023-24 sezonunda Tuzlaspor formasıyla profesyonel futbol kariyerine adım attı. İstanbulspor ile kısa süre içinde sözleşme imzalayan Diarra, takıma hızlı bir uyum sağlayarak takımın önemli yıldızlarından biri haline dönüştü.