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“İşte Gedson’a Lazer Tutan Taraftarın Cezası”

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PENALTILIK ANDA LAZER SALDIRISI

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki derbi mücadelesinde, penaltı atışını kullanacak Gedson Fernandes’in gözüne lazer tutan taraftarın cezası açıklandı. İstanbul Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, Ülker Stadı’nda gerçekleşen müsabakanın 36. dakikasında Beşiktaş’ın kazandığı penaltı vuruşu için Fernandes’e lazer tutan B.Y.’yi gözaltına aldı. Ardından Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edilen taraftarın işlemleri tamamlandı.

OLAYIN DETAYLARI VE SAVUNMA

Anadolu Cumhuriyet Savcılığında ifadesi alınan B.Y, kendisinin Fenerbahçe taraftarı olduğunu belirtti ve maçlara sık sık gittiğini söyledi. Daha önce herhangi bir adli olaya karışmadığını ifade eden B.Y, “Yanımda lazer olduğunu bilen arkadaşım ve etrafımdaki taraftarlar penaltı pozisyonu olunca oyuncunun gözüne tut dediler. Anlık gelişen bir olaydı. Planlanmış bir şey değildi. Taraftar olmanın vermiş olduğu bir heyecanla yaptım. Kimseye zarar verme niyetim yoktu. Olaydan dolayı pişmanım. Polislere olaydan sonra lazeri teslim ettim.” sözlerini kullandı.

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