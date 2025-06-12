Spor

İstifa Arkası Ortaya Çıktı!

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FENERBAHÇE’DE AÇIKLAMALAR

Fenerbahçe’de Asbaşkan Acun Ilıcalı görevden ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, “2024-25 dönemi Yönetim Kurulu Üyemiz, Asbaşkanımız Sayın Acun Ilıcalı Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılmıştır.” ifadelerine yer verildi. Gelişmeler sonrası ayrılığın sebepleri de ortaya çıktı.

YÖNETİM İLE ANLAŞMAZLIK

Hürriyet’in haberine göre; Yönetim ile Acun Ilıcalı arasında Mourinho konusunda anlaşmazlık yaşandı. Başkan Ali Koç, “Mourinho ile devam” kararını bir önceki toplantıda da gündeme getirirken, Ilıcalı, “Biz başarılı olamadık. Bunun bende yarattığı bir yorgunluk var. Ben Mourinho ile başarılı olacağımıza da inanmıyorum. Elimizden gelen her şeyi yapmamıza rağmen istediğimiz hedeflere ulaşamadık. Siz, Mourinho’ya inanan ve başarılı olacağına düşünen isimlerle devam edin. Ben görevden affımı istiyorum ve istifa ediyorum” diyerek ayrılık kararını yönetime bildirdi.

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