İstifa Gerekçesi Açıklandı: İnanç Yok

ACUN ILICALI GÖREVDEN AYRILDI

Fenerbahçe’de Asbaşkan Acun Ilıcalı, görevine son verdi. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, “2024-25 dönemi Yönetim Kurulu Üyemiz, Asbaşkanımız Sayın Acun Ilıcalı Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılmıştır.” denildi. Ayrılığın ardından gelişmelerin perde arkasındaki detaylar da gün yüzüne çıkmaya başladı. Hürriyet’in haberine göre, Acun Ilıcalı ile Yönetim arasında Mourinho ile ilgili bir anlaşmazlık ortaya çıktı.

MOURİNHO KONUSUNDAKİ ŞÜPHELİ YAKLAŞIM

Başkan Ali Koç, daha önce duyurduğu ‘Mourinho ile devam’ kararını, dünkü toplantıda da yine gündeme getirdi. Bu sırada Acun Ilıcalı, “Biz başarılı olamadık. Bunun bende yarattığı bir yorgunluk var. Ben Mourinho ile başarılı olacağımıza da inanmıyorum. Elimizden gelen her şeyi yapmamıza rağmen istediğimiz hedeflere ulaşamadık. Siz, Mourinho’ya inanan ve başarılı olacağına düşünen isimlerle devam edin. Ben görevden affımı istiyorum ve istifa ediyorum” ifadeleriyle ayrılık isteğini yönetime iletti.