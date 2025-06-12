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İstifa Nedeni İle İlginç Gelişmeler!

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Fenerbahçe’de Acun Ilıcalı’nın Ayrılması

Fenerbahçe Kulübü, Asbaşkan Acun Ilıcalı’nın görevinden ayrıldığını duyurdu. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, “2024-25 dönemi Yönetim Kurulu Üyemiz, Asbaşkanımız Sayın Acun Ilıcalı Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılmıştır.” şeklindeki ifadelere yer verildi. Bu gelişmenin ardından, ayrılığın nedenlerine dair bazı detaylar ortaya çıktı.

Acun Ilıcalı’nın Ayrılık Nedenleri

Hürriyet’in haberine göre, Acun Ilıcalı ile yönetim arasında Mourinho konusunda bir anlaşmazlık yaşandı. Başkan Ali Koç, daha önce açıkladığı ‘Mourinho ile devam’ kararını dünkü toplantıda da gündeme getirirken, Ilıcalı bu duruma tepki gösterdi. Ilıcalı, “Biz başarılı olamadık. Bunun bende yarattığı bir yorgunluk var. Ben Mourinho ile başarılı olacağımıza da inanmıyorum. Elimizden gelen her şeyi yapmamıza rağmen istediğimiz hedeflere ulaşamadık. Siz, Mourinho’ya inanan ve başarılı olacağına düşünen isimlerle devam edin. Ben görevden affımı istiyorum ve istifa ediyorum” diyerek ayrılığını yönetime bildirdi.

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