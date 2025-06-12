İstifa Nedenleri Ortaya Çıktı!

FENERBAHÇE’DE ACUN ILICALI GÖREVDEN AYRILDI

Fenerbahçe kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı, görevinden ayrıldığını açıkladı. Kulüp tarafından yapılan duyuruda, “2024-25 dönemi Yönetim Kurulu Üyemiz, Asbaşkanımız Sayın Acun Ilıcalı Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılmıştır.” ifadesine yer verildi. Bu gelişmelerin ardından, ayrılığın sebebi de gün yüzüne çıktı.

YÖNETİM VE ACUN ILICALI ARASINDA ANLAŞMAZLIK YAŞANDI

Hürriyet’in haberine göre, Acun Ilıcalı’nın ayrılığının arkasında yönetim ile arasında yaşanan Mourinho anlaşmazlığı bulunuyor. Başkan Ali Koç, daha önce ‘Mourinho ile devam’ etme kararını dünkü toplantıda da tekrar dile getirdi. Bu sırada söz alan Ilıcalı, “Biz başarılı olamadık. Bunun bende yarattığı bir yorgunluk var. Ben Mourinho ile başarılı olacağımıza da inanmıyorum. Elimizden gelen her şeyi yapmamıza rağmen istediğimiz hedeflere ulaşamadık. Siz, Mourinho’ya inanan ve başarılı olacağına düşünen isimlerle devam edin. Ben görevden affımı istiyorum ve istifa ediyorum” diyerek ayrılık kararını yönetimle paylaştı.