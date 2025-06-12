İstifa Sebebi Ortaya Çıktı!

ACUN ILICALI GÖREVDEN AYRILDI

Fenerbahçe’nin Asbaşkanı Acun Ilıcalı, görevinden ayrıldığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, “2024-25 dönemi Yönetim Kurulu Üyemiz, Asbaşkanımız Sayın Acun Ilıcalı Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılmıştır” denildi. Bu gelişmeler sonrası ayrılığın sebepleri de ortaya çıkmaya başladı.

MOURINHO ANLAŞMAZLIĞI GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Hürriyet’in haberine göre, Ilıcalı ile yönetim arasında José Mourinho konusunda bir anlaşmazlık yaşandı. Başkan Ali Koç, daha önce alınan ‘Mourinho ile devam’ kararını dün de yineledi. Bu sırada İlcalı, “Biz başarılı olamadık. Bunun bende yarattığı bir yorgunluk var. Ben Mourinho ile başarılı olacağımıza da inanmıyorum. Elimizden gelen her şeyi yapmamıza rağmen istediğimiz hedeflere ulaşamadık. Siz, Mourinho’ya inanan ve başarılı olacağına düşünen isimlerle devam edin. Ben görevden affımı istiyorum ve istifa ediyorum” diyerek ayrılık isteğini yönetime iletti.