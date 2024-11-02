“İstifa Sesleri Üzerine Sert Tepkiler”

KAYSERİSPOR BAŞKANI’NIN AÇIKLAMALARI

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Kayserispor, Adana Demirspor ile kendi sahasında oynadığı karşılaşmadan golsüz eşitlikle ayrıldı. Maç sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, karşılaşmanın sonuçlanmaması üzerine görüşlerini paylaştı.

Başkan Çamlı, “Yenmeyi çok istediğimiz bir maçtı, olmadı. Bugün ‘istifa’ diye bağıran arkadaşlar çok istiyorlarsa babalarını getirsinler, yönetsinler. Ben bunu yapmaya çok hevesli değilim. 4 tane soysuz bağırdı diye de bu yönetim bu görevi bırakmaz” dedi.

HAZIRLIKLAR VE HARCAMALAR ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER

Kayserispor’un içinde bulunduğu durumla ilgili de önemli bilgiler veren Çamlı, “Onların hiçbiri Kayserispor taraftarı olamaz. Seyirci tepkisini gösterir. Hadi bırakalım, yönetecek misin? Biz nelerle uğraşıyoruz. Bu hafta biz futbolculara para ödeyeceğiz diye kendi ödemelerimizi yapmayıp, futbolcularımıza para ödemeye çalışıyoruz. 4 zibidi çıkmış oradan ‘yönetim istifa’ diye bağırıyor. Getirin babanızı yönettirin” ifadelerini kullandı.