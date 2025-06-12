İstifa Süreci Ortaya Çıktı!

ACUN ILICALI GÖREVDEN AYRILDI

Fenerbahçe’de Asbaşkan Acun Ilıcalı, kulüpten alınan bilgiye göre görevinden ayrıldığını açıkladı. Yapılan resmi açıklamada, “2024-25 dönemi Yönetim Kurulu Üyemiz, Asbaşkanımız Sayın Acun Ilıcalı Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılmıştır.” ifadeleri yer aldı. Bu gelişmenin arkasındaki nedenler de gün ışığına çıktı.

YÖNETİM VE MUHATAP ARASINDAKİ ANLAŞMAZLIK

Hürriyet’in aktardığına göre, Acun Ilıcalı ile yönetim arasında Jose Mourinho hakkında bir anlaşmazlık yaşandı. Başkan Ali Koç, daha önce “Mourinho ile devam” kararı aldığını dünkü toplantıda da yineledi. Ilıcalı ise söz alarak “Biz başarılı olamadık. Bunun bende yarattığı bir yorgunluk var. Ben Mourinho ile başarılı olacağımıza da inanmıyorum. Elimizden gelen her şeyi yapmamıza rağmen istediğimiz hedeflere ulaşamadık. Siz, Mourinho’ya inanan ve başarılı olacağına düşünen isimlerle devam edin. Ben görevden affımı istiyorum ve istifa ediyorum.” diyerek ayrılık kararını yönetime iletti.