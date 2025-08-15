İstifalar, Çerçioğlu’nun AK Parti’ye geçişiyle

AYDIN’DA YAŞANAN İSTİFALARIN NEDENLERİ

Aydın siyasetindeki dengeleri etkileyen son gelişmelerin ardından istifalar gözlemleniyor. CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçi’nin Aydın Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan çocukları, Başkan Özlem Çerçioğlu’nun AK Parti’ye katılmasının akabinde görevlerinden ayrıldıklarını bildirdi. 13 yıllık bir süre boyunca belediye bünyesinde görev yapan Merve Saatçi Özmen, istifa kararını kendi sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Özmen, paylaşımında “Altı oklu, bacası umuda tüten şanlı Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında doğdum, büyüdüm ben. Ailemin köklerinden miras tüm fikirleri kalbimde yaşadım. Her insan elbet bir değildir ama doğru ise tektir. Doğru olanda bildiğin yolda yürümektir. Emek vererek 13 yıldır çalışmış olduğum Aydın Büyükşehir Belediyesi’nden istifa ediyorum.” ifadelerine yer verdi.

KARDEŞLERİN İSTİFALARI VE REAKSİYONLAR

Merve Özmen’in ardından, kardeşi Özgür Saatçi de benzer nedenlerden dolayı belediyedeki görevinden ayrıldığını açıkladı. Her iki istifa, CHP İl Başkanı Saatçi’nin ailesinden gelen ilk resmi tepki olarak değerlendiriliyor. Özlem Çerçioğlu’nun AK Parti’ye geçişi, CHP içinde tartışmalara yol açtı; bunun sonucunda bazı gençlik kolları başkanları ve belediye meclis üyeleri de görevlerinden ayrıldıklarını ifade etti. Bu gelişmeler, Aydın’daki siyasi dinamiklerin yeniden şekillenmesine neden oluyor.