İstihbarat Ve Savunma Yardımı Yeniden Başladı

ATEŞKES SONRASI YENİ YARDIM BAŞLIYOR

Beyaz Saray, Ukrayna’nın 30 günlük bir ateşkese onay vermesinin ardından Donald Trump yönetiminin Ukrayna’ya yönelik istihbarat desteği ve savunma yardımı sağlama sürecini yeniden başlattığını duyurdu. Ulusal Güvenlik Konseyi (NSC) Sözcüsü James Hewitt, AA muhabirine verdiği demeçte, Suudi Arabistan’daki ABD-Ukrayna görüşmelerinde kaydedilen ilerlemenin ardından Ukrayna’ya askeri yardıma başlandığını belirtti.

ASKERİ YARDIMDA DURAKLAMA DÖNEMİ

İstihbarat desteği ve askeri sevkiyatlar, 28 Şubat’ta Oval Ofis’te Başkan Trump, Başkan Yardımcısı JD Vance ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında yaşanan bir tartışmanın ardından askıya alınmıştı. Trump, görüşmede Zelenskiy’nin “Amerikan halkına saygısızlık ettiğini” savunmuştu. Zelenskiy ise özür dilemeye gerek olmadığını ifade etmişti.

BARIS GÖRÜŞMELERİ İÇİN HAZIRLIK

Kongre’de salı akşamı açıklamalarda bulunan Trump, Zelenskiy’nin kendisine bir mektup gönderdiğini ve Ukrayna’nın nadir toprak elementleri anlaşmasını imzalamaya ve barış görüşmelerine hazır olduğunu belirtti. Öte yandan, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe, Oval Ofis’teki tartışmanın ardından bu ülkeye istihbarat yardımı ve askeri sevkiyatın geçici olarak durdurulduğunu doğruladı, ancak bu durumun geçici olduğunu vurguladı. Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Zelenskiy’nin mektubunda özür dilediğini duyurdu.