İstilacı Türler Ayvalık İlçesinde Görüldü

AYVALIK SULARINDA YENİ KEŞİFLER

Sıcak suları yaşam alanı olarak benimseyen Volitan Aslan Balığı ve Kaz Boynu Deniz Kabuğu, Ayvalık’ın sularında görüntülenerek kayda alındı. Su Bilimleri Uzmanı Nedim Kartal, özellikle Volitan Aslan Balığı’nın kış mevsiminde Ayvalık’ta görülmesinin, su sıcaklığının düşmediğinin bir göstergesi olduğunu belirtti. Bu türler, Kartal tarafından deniz altında kayda alındı.

KUZey EGE’DE İSTİLA EDEN TÜRLERİN GÖRÜNTÜLENMESİ

Kuzey Ege’nin Ayvalık Adaları Tabiat Parkı sınırlarında, canlı birey olarak ilk kez görülen iki farklı deniz canlısı kaydedildi. İstilacı bir tür olan predatör balık Pterois Volitans (Volitan Aslan Balığı) ve Lepas Anatifera (Kaz Boynu Deniz Kabuğu) Ayvalık sularında görüntülendi. Aslan Balığı’nın yaz aylarında balıkçı ağlarına takıldığını belirten Nedim Kartal, kış sezonunda su ortamında ilk kez canlı bir birey olarak kayda aldığını ifade etti.

KÜRESEL ISINMANIN ETKİLERİ ÜZERİNE YORUMLAR

“Küresel ısınma ve insan kaynaklı etkenler yüzünden mevsim kaymaları meydana geliyor ve iklim şartları sürekli değişiyor. Bu durum, farklı iklimler altında canlıların kendilerine yeni yaşam alanları bulmak için göç etmesine sebep oluyor. İnsanlar doğaya yaptığı tahribata bir son vermelidir. Aksi takdirde doğanın dengesi geri döndürülecek şekilde bozulacak ve insanlık bundan büyük zarar görecektir,” diyen Nedim Kartal, “Aslan balığının yaz şartlarında bu sularda görülmesini normal karşılayabiliriz ancak kış şartlarında Ayvalık’ta görülmesi iyiye işaret değil. Demek ki su sıcaklığı artıyor.” ifadelerini kullandı.

İKİNCİ TÜR: KAZ BOYNU DENİZ KABUĞU

Nedim Kartal, keşfedilen ikinci tür hakkında bilgi verdi. “Bu kabuklu özellikle Akdeniz ülkelerinde tüketiliyor. Pandikül denilen bir gövdesi var, 80 cm’ye kadar uzayabiliyor. Ucunda 5 kabuktan oluşan bir kısmı var. Planktonları alarak beslenen bir kısmı mevcut. Tehlikeli bir tür değil ancak istilacı olabilir. Ekonomik değeri vardır. Avcılık ile baskı altında alınabilir. Bunu da canlı hali ile görüntüleyebildim,” şeklinde konuştu.