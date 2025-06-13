İstinaf Sinan Ateş Davası Cezalar Onandı

CEZA HÜKÜMLERİ ONANDI

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen kararların incelemesi, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından gerçekleştirildi. Yerel mahkemeden çıkan hükümde, hem usul hem de esasa dair herhangi bir aykırılık tespit edilmedi.

DAVA SÜRECİ HAKKINDA BİLGİLER

Sinan Ateş, 30 Aralık 2022 tarihinde Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan Kızılırmak Mahallesi’nde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmiş ve cinayetle ilgili olarak 22 kişi hakkında yasal işlem başlatılmıştı. Mahkemenin, 2 Ekim 2024 tarihlerindeki karar duruşmasında, sanıklardan tetikçi Eray Özyağci, motosiklet sürücüsü Vedat Balkaya ve olay yerinde keşif yapan Suat Kurt, “tasarlayarak kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca, müşteki Selman Bozkurt’a karşı “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 13’er yıl hapis cezası verildi. Özyağci’ye ayrıca “ruhsatsız tabanca bulundurmak ve taşımak” suçundan 1 yıl 6 ay daha hapis cezası verildi.

Dosyada “suça azmettiren” olarak öne çıkan sanıklar Doğukan Çep ve Tolgahan Demirbaş, “tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi. “Tasarlayarak öldürmeye yardım” suçu nedeniyle sanık Aşkın Mert Gelenbey, Murat Can Çolak ve Emre Yüksel’e 18’er yıl, sanık Mustafa Uzunlar’a ise 15 yıl hapis cezası verildi. Alper Atay ise “suçluyu kayırma” suçundan 2 yıl hapis cezası aldı. Diğer sanıklar arasında Zekeriya Asarkaya, Hakan Saraç, Ufuk Köktürk, Mehmet Yüce, Osman Bayraktar, Caner Günay, Umut Ersoy, Çağlar Zorlu, Aytaç Ataç ve Erdem Karadeniz’in ise üzerine atılı suçlardan beraati kararlaştırıldı.

DOSYA AYRILMA KARARI

Ayrıca, sanıklar Serdar Öktem ve Mustafa Ensar Aykal hakkında “tasarlayarak kasten öldürmeye yardım” ve Aykal’a yönelik “kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak” suçlarından açılan dava dosyasının ayrılmasına karar verildi. Bu kararın gerekçesi olarak, sanıkların telefonlarının incelenebilmesi için ABD’ye yazı yazılarak telefon şifrelerinin talep edilmesi gösterildi.