İstinaftan Cezalar Onandı

YENİ GELİŞMELER SINAN ATEŞ DAVASINDA

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesinin verdiği hükümlerin incelemesi, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından yapıldı ve cezalar onandı. Yerel mahkemenin kararında, usul ya da esasa ilişkin bir aykırılık tespit edilmedi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Sinan Ateş, 30 Aralık 2022’de Ankara’nın Çankaya ilçesindeki Kızılırmak Mahallesi’nde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Bu cinayetle ilgili olarak 22 kişi hakkında dava açıldı. Mahkeme, 2 Ekim 2024’te gerçekleştirdiği karar duruşmasında sanıklar tetikçi Eray Özyağci, motosiklet sürücüsü Vedat Balkaya ve cinayet mahallinde keşif yapan Suat Kurt’un “tasarlayarak kasten öldürme” nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldığını bildirdi. Ayrıca müşteki Selman Bozkurt’a yönelik “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan sanıklar 13 yıl hapis cezası aldı. Özyağci’ye ek olarak “ruhsatsız tabanca bulundurmak ve taşımak” suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

AĞIR CEZALAR VE HAPİS CEZALARI

Dava kapsamında “suça azmettiren” olarak değerlendirilen sanıklar Doğukan Çep ve Tolgahan Demirbaş, “tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırıldı. Ayrıca “tasarlayarak öldürmeye yardım” suçundan, sanıklar Aşkın Mert Gelenbey, Murat Can Çolak ve Emre Yüksel 18’er yıl hapis cezası aldı. Sanık Mustafa Uzunlar ise 15 yıl hapis cezası ile cezalandırıldı. “Suçluyu kayırma” suçundan sanık Alper Atay’a 2 yıl hapis cezası verildi. Diğer sanıkların beraatine karar verildi.

DAVA DOSYASININ AYRILMASI

Sanıklar Serdar Öktem ve Mustafa Ensar Aykal hakkında “tasarlayarak kasten öldürmeye yardım” suçları ile Aykal’a yönelik “kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak” suçlarına ilişkin dava dosyasının ayrılmasına karar verildi. Bu durumun gerekçesi olarak, sanıkların cep telefonlarının incelenebilmesi için ABD’ye yazı yazılarak telefon şifrelerinin talep edilmesi gösterildi.