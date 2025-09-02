İSTOÇ Yangını Kontrol Altında: 17 İş Yeri Zarar Gördü

İSTOÇ’TA YANGIN ÇIKTI

Bağcılar Mahmutbey Mahallesi’ndeki İstanbul Toptancılar Çarşısı’nda (İSTOÇ) bir iş yerinde yangın meydana geldi. Yangının, plastik malzemeleri satan iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenden kaynaklandığı öğrenildi.

ALEVLERİN DİĞER İŞ YERLERİNE SIÇRAMASI

Yangın hızla büyüyerek yanındaki iş yerlerine sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İş yerlerinden yükselen dumanlar gökyüzünü kapladı. İtfaiye ekipleri yapılan yaklaşık iki saatlik müdahalenin ardından alevleri kontrol altına aldı.

VALİ’YE GÖRE HASAR BAŞVURUSU YAPILDI

İstanbul Valisi Davut Gül de yangın bölgesine giderek incelemelerde bulundu. Gazetecilere yaptığı açıklamada, “Burada 7 bin 200 iş yeri var, bu kadar büyük bir yangında 17 dükkan ile facia önlendi. Toplamda 17 işletme hasar gördü. Bunlardan bazıları cephesinden, bazıları ise içerideki ürünleriyle yandı. Şu an kontrol altında ve soğutma çalışmalarımız devam ediyor,” ifadelerini kullandı. Bu arada dükkan sahipleri, hasar gören yerlerinden eşyalarını çıkarma çabası içinde olduğu gözlemlendi.