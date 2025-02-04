İsveç Okul Saldırısında 10 Kişi Öldü

ISVEÇ’TEKİ SİLAHLI SALDIRIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

İsveç’in Örebro şehrindeki Risbergska Okulu’nda gerçekleşen silahlı saldırı üzerine polis yetkilileri bir basın toplantısı düzenledi. Olayda 10 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Yetkililer, saldırının sebebinin henüz netlik kazanmadığını ve olayın cinayete teşebbüs, kundaklama ve ağır silahlı saldırı suçları kapsamına alındığını açıkladı.

FAIL YARALILAR ARASINDA OLABİLİYOR

İsveç polisi, Risbergska Okulu’ndaki saldırının faillerinden birinin saldırıda yaralanan 5 kişiden biri olduğunu değerlendiriyor. Olay anında hiçbir polis memurunun yaralanmadığı da vurgulandı.

BAŞBAKAN KRİSTERSSON: “İSVEÇ İÇİN ACI BİR GÜN”

Saldırı sonrası kamuoyuna açıklama yapan İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, durumu “İsveç için acı bir gün” olarak nitelendirdi. “Düşüncelerim olaydan etkilenenler ve yakınlarıyla birlikte. Kendi hayatınızdan korkarak bir sınıfa hapsolmak, hiç kimsenin yaşamaması gereken bir kabus. Operasyon halen devam ediyor, bu nedenle halkın polisten gelen resmi bilgileri takip etmesi önemli” ifadelerinde bulundu. İsveç Adalet Bakanı Gunnar Strömmer ise hükümetin emniyet güçleriyle yakın iletişimde olduğunu ve olay gelişmelerini yakından takip ettiğini belirtti.

ÖĞRENCİLER PANİK İÇİNDE SAKLANDI

Saldırı sırasında sınıf içinde bulunan öğrenciler, silah sesleri duyulunca sıraların altına saklanarak korunmaya çalıştı. Alarmın devreye girdiği anlar olaya tanıklık edenler tarafından kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan bir öğrenci ifadesinde, “Hiçbir şey bilmiyoruz, bir saattir burada oturuyoruz, Örebro” şeklinde söylendi.

OKULLARDA ŞİDDET VAKALARI YÜKSELİYOR

İsveç Ulusal Suç Önleme Konseyi’nin verilerine göre, 2010-2022 döneminde ülkedeki okullarda meydana gelen 7 ölümcül saldırıda toplam 10 kişi hayatını kaybetti. Risbergska Okulu’ndaki olay, son yıllarda ülkede artan silahlı saldırı vakalarına bir yenisini daha ekledi. Yetkililer olayın tüm yönleriyle araştırıldığını ve soruşturmanın derinleştiğini duyurdu.