İsveç’te Gizli Belgeler Havalimanı Tuvaletinde Kayıp

KRİTİK GÜVENLİK ZAFİYETİ ORTAYA ÇIKTI

İsveç’in NATO üyelik sürecinde önemli bir güvenlik zafiyeti yaşandığı belirlendi. İlgili bilgiler, İsveç merkezli Dagens Nyheter gazetesinde yer aldı. Kasım 2022’de Başbakan Ulf Kristersson’un Ankara’ya yaptığı ziyaret sonrası, hükümete ait gizli belgelerin Stockholm Arlanda Havalimanı’nda unutulması dikkat çekti. Kristersson’un Erdoğan ile yaptığı görüşme sonrasında hazırlanan başbakanlık dosyasının bir kopyası, havalimanındaki bir tuvalette bırakıldı. Bu dosya, Türkiye ile yürütülen NATO müzakereleriyle ilgili hassas bilgiler içeriyordu ve bir temizlik görevlisi tarafından bulundu. Dolayısıyla belgeler, belirli bir süre yetkisiz kişilerin erişimine açık hale geldi. Ancak dosyanın kayıp olduğu süre hakkında bilgi edinilemedi.

HÜKÜMETTEN AÇIKLAMA GELDİ

Regeringskansliet (Başbakanlık) olayla ilgili bir açıklamada bulunarak, Güvenlik Dairesi Başkanı Fredrik Agemark, yapılan incelemede dosyada “güvenlik sınıfına giren bilgiler” bulunmadığını, bu nedenle resmi bir zarar değerlendirmesi yapılmadığını belirtti. Ancak İsveç basını, belgelerin bir kısmının gizlilik kapsamına girdiğini ve hassas nitelikte olduğunu bildirdi. Olayda unutulan dosyanın, yurt dışı seyahatler için bakan ve başbakan adına hazırlanan bilgi klasörlerinden biri olduğu, arka plan notları ve konuşma başlıkları içerdiği kaydedildi. Unutulan klasörün Kristersson’un asıl dosyasının bir kopyası olduğu ifade edildi.

MUHALEFETTEN TEPKİ GÜÇLENDİ

Vansterpartiet (Sol Parti), bu durumu kabul edilemez buldu ve Başbakan Ulf Kristersson’u Anayasa Komitesi’ne şikayet etti. Partinin dış politika sözcüsü Hakan Svenneling, yaptığı açıklamada, “Bu olayı çok ciddi buluyorum. Özellikle bu hükümetin daha önce de gizlilik içeren belgelerle ilgili sorunlar yaşadığı düşünüldüğünde, bu bir güvenlik problemi işaret ediyor” dedi.

NATO SÜRECİNE ETKİSİ

Olay, İsveç’in NATO’ya katılımı sürecinin en kritik döneminde gerçekleşti. Stockholm yönetimi, Türkiye’den onay almak için yoğun diplomatik temaslarda bulunurken meydana gelen bu güvenlik açığı, sürecin hassasiyetini artırdı.