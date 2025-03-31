İsveç’te Türk Baba ve Oğul Kahraman Oldu

İSVEÇ’TE KAHRAMANLIK GÖSTEREN BABA VE OĞUL

Stockholm’ün Upplands Vasby bölgesinde bulunan Prastgardsvegen Mahallesi’ndeki bir apartmanda yangın çıkması sonucu, Mesut Zengin ve 14 yaşındaki oğlu Furkan Zengin, birçok komşusunu kurtararak “kahraman” ilan edildi. 2006 yılında Konya’nın Kulu ilçesinden İsveç’e göç eden Zengin, o gün oğlu ile birlikte antrenmana gitmek için evden çıktıklarını ve apartmanın 4. katındaki komşusunun balkonunun alevler içerisinde olduğunu gördüklerini belirtti.

ALEVLERİN ARASINDA KALAN KOMŞULARI KURTARDILAR

Yangın durumunu fark eden Zengin, “Balkondaki alevleri görünce oğlum Furkan’a, bütün dairelerin kapı zillerini çalıp yangın ile ilgili komşuları uyarması gerektiğini söyledim. Ben de 3. katta oturan komşularımın kapısını çalarak onları dışarı çıkardım.” şeklinde konuştu. Yangın söndürme tüpleriyle alevleri kontrol altına aldığını ifade eden Zengin, o sırada yüksek oranda duman soluduğu için dışarı çıktıktan sonra bayıldığını aktardı.

HASTANEDEN SONRAKİ DÖNÜŞ

Zengin, ilk müdahalenin ambulans içerisinde yapıldığını ve o an eşinin ve çocuğunun gözyaşları içerisinde kaldığını anlattı. Yangına müdahale sırasında soluduğu zehirli duman yüzünden 2 gün süreyle hastanede tedavi gördüğünü belirtti. Zengin, hastanede kaldığı süre boyunca kendisiyle çok ilgili olunduğunu ve Türk toplumunun iyilikseverliğinin bir kez daha gözler önüne serildiğini vurguladı. Oğlu Furkan Zengin ise babasının ambulans içerisinde baygın bir şekilde yattığını görünce büyük bir korku yaşadığını kaydetti.