İtalya’da Helikopter Kazası: 3 Kişi Öldü

PARMA’DA HELİKOPTER KAZASI

İtalya’nın kuzeyinde, Parma kentine bağlı Castelguelfo’da dün saat 19.30 civarında bir helikopter düştü. Kazada, helikopterde bulunan iki pilot ile endüstriyel şarküteri ürünleri sektöründe tanınan iş insanı Lorenzo Rovagnati yaşamını yitirdi.

KAZANIN SEBEPLERİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Kaza ile ilgili olarak, yoğun sis nedeniyle görüşün azalmasının pilotaj hatasına neden olmuş olabileceği ya da kuyruk pervanesinde bir mekanik arızanın etkili olduğu ifade ediliyor. Olayın nedeni üzerinde çalışmalar devam ediyor.