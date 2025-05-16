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İtalya’da Meloni Şok Oldu

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PROTESTO ORTAMI

İtalya’da Più Europa Partisi’nin Genel Sekreteri ve milletvekili Riccardo Magi, hükümetin 8-9 Haziran tarihlerindeki referandum sürecine dair sessizliğini protesto etmek için Temsilciler Meclisi’ne hayalet kostümüyle geldi. Magi, hükümetin halkı sandığa gitmekten caydırdığını öne sürerek, mecliste dikkat çekici bir protesto gösterdi.

MECLİS SIRASINDAKİ TEPKİLER

Başbakan Giorgia Meloni’nin soruları yanıtladığı oturum esnasında, Magi üzerinde ‘referandum’ yazılı bir kağıt taşırken, bu eylemiyle hükümete karşı duyduğu tepkisini ifade etti. Protesto sırasında Meclis Başkanı Lorenzo Fontana, Magi’nin salondan çıkarılmasını istedi.

GÜVENLİK MÜDAHALESİ

Güvenlik görevlileri, milletvekilini dışarı çıkardı. Dışarıda iken Magi, Meloni’ye doğru bağırıp “Hatırlıyor musunuz?” diyerek protesto eylemini sürdürdü. Bu sırada Başbakan Meloni, durumu tebessümle karşıladı.

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