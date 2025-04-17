Dünya

İtalya’da Teleferik Kazası: 4 Ölü 1 Yaralı

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İtalya’nın güneyindeki Napoli kenti yakınlarındaki Monte Faito Dağı’nda büyük bir teleferik kazası meydana geldi. Yolcu taşıyan kabinlerden biri, halatın kopması sonucu yüksekten yere düştü.

OLAYDA KİŞİSEL KAYIPLAR VAR

İlk veriler ışığında kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı. Kaza, dağın eteğine yakın bir konumda gerçekleşirken, aynı hatta bulunan başka bir kabin ise havada askıda kaldı. İçinde bulunan 16 yolcu, hızla bölgeye ulaştırılan kurtarma ekipleri tarafından başarılı bir şekilde tahliye edildi.

GEÇMİŞTE BENZER BİR FACİA YAŞANMIŞTI

İtalya, daha önceki yıllarda benzer bir trajedi ile sarsılmıştı. 2021 yılında, ülkenin kuzey kısmındaki Piedmont bölgesinde bulunan Stresa tatil beldesinden Mottarone Dağı’na uzanan teleferik hattında halat kopması sonucu büyük bir facia yaşandı. Kabinin bir ormanlık alana düşmesi sonucu 14 kişi yaşamını yitirmişti. Monte Faito’daki bu yeni olay, ülkede teleferik sistemlerinin güvenliği üzerine tartışmaları yeniden gündeme getirdi.

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