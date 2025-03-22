İtalya’nın Kuzeyinde Ev Yenileme Teşviği

İTALYA’DA YENİ TEŞVİK PROGRAMLARI

Kuzey İtalya’nın Trento Özerk Vilayeti, terkedilmiş birçok evin yenilenmesi için İtalya’da yaşayan ya da yurt dışında bulunan İtalyanlara ödeme yapacak. Bu duruma göre, hibe programı kapsamında, yenileme için 80 bin euro ve mülkün satın alma maliyeti için de 20 bin euro verilecek.

TEK BİR ŞART VAR

CNN International’ın haberine göre, bu hibeden faydalanmak isteyenlerin tek bir şartı bulunuyor. Anlaşmayı imzalayan bireylerin, 10 yıl boyunca mülkü kendilerinin ikamet etmeleri veya bu süre içerisinde kiraya vermeleri gerekiyor. Aksi takdirde, bu kişilerin hibeyi geri ödemek zorunda kalma durumu söz konusu olabiliyor.

YOK OLMANIN EŞİĞİNDELER

Nihai onayının önümüzdeki haftalarda alınması beklenen proje, 33 kasaba için tasarlandı. Bu yerleşimlerin hemen hepsi, içinde yaşayanlardan daha fazla boş ve terk edilmiş ev sayısına sahip olmaları nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Bu durum, nüfus azalmasının etkisiyle ekonomik ve sosyal zorluklar yaşayan, 5 binden az nüfusa sahip belediyelere yönlendirilmek üzere 30 milyon euro ayrılan fon, 2024 ulusal bütçe yasası çerçevesinde köy ve mezraların nüfus azalmasını önlemeye yönelik son ‘İtalyan hilesi’ olarak nitelendiriliyor. CNN’e göre, bu kasabalar, okulların kapanması veya temel ihtiyaçlara yönelik olanakların azalması gibi sorunlarla karşılaşan yaşlı bir nüfus barındırabiliyor.