İtalya-Rusya Arasında Diplomatik Kriz Yeniden Alevlendi

Roma ve Moskova hattında, geçen ay İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella’nın Ukrayna’yı işgal eden Rusya’yı Nazi Almanyası’na benzetmesiyle başlayan ve Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova’nın buna sert cevap vermesi sonucu ortaya çıkan diplomatik kriz sona erdiği düşünülürken, bugün tekrar alevlenmiş durumda.

BUNUN HESABI VERİLMELİ

Sözcü Zaharova, Cumhurbaşkanı Mattarella’nın “Rusya’nın nükleer silah kullanmakla tehdit ettiği” yönündeki açıklamasına karşılık, “Bu yalan. Bu gerçek değil. Bunun hesabının verilmesi gerekiyor.” sözlerini kullanması, İtalya’da önemli tepkilere yol açtı. İtalya Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Antonio Tajani, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, “Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella’ya yönelik bir kez daha yapılan sözlü saldırıyı sert bir şekilde kınıyorum. Kendisi barış insanı, ülkenin ve Avrupa Birliği’nin sembolüdür. Bu nedenle, Rusya Büyükelçisinin Dışişleri Bakanlığına çağrılması talimatını verdim. Cumhurbaşkanına en içten dayanışmamı sunuyorum.” ifadelerini kullandı.

HERKES NİHAİ BARIŞA ULAŞMAK İÇİN ÇALIŞSIN

İtalya’daki iktidar koalisyonunun küçük ortağı olan aşırı sağcı Lig Partisi, bu son krizle ilgili bir açıklamada bulundu. Partiden yapılan açıklamada, “Lig, her zaman ulusal egemenliğin korunmasından yanadır. Cumhurbaşkanıyla dayanışma içinde olmak, tonu düşürmek gerekir. Herkes nihayet barışa ulaşmak için çalışsın.” denildi. Senato Başkanı Ignazio La Russa da, Rus yetkilinin Cumhurbaşkanı Mattarella’ya yönelik sözlerinin “kabul edilemez” olduğunu vurguladı.

GEÇEN AY BAŞLAYAN KRİZ

Cumhurbaşkanı Mattarella, bu krizi başlatan konuşmasını 5 Şubat’ta, Marsilya Üniversitesi’nde fahri doktora beratı aldığı törende yapmıştı. Konuşmasında, Rusya’yı, Ukrayna’yı işgalinden ötürü Nazi Almanyası’na benzetmişti. Bunun üzerine, Zaharova, 14 Şubat’ta Moskova’da düzenlediği basın toplantısında Mattarella’nın açıklamalarını “kutsal değerlere karşı saldırgan tutum” olarak nitelendirmiş ve İtalya’nın 2. Dünya Savaşı süresince Rusya’ya saldırdığını söylemişti. Zaharova’nın bu sözleri, İtalya’daki iktidar ve muhalefet partilerinin tepkisini almıştı.