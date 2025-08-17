İtalya’ya Götürülen Gazzeli Hasta, Hayatını Kaybetti

İNSANİ DURUMUN KÖTÜLEŞMESİ

İtalyan haber ajansının bildirdiğine göre, İsrail’in uyguladığı abluka ve saldırılar sonucunda Gazze’de yaşanan kıtlık, bölgedeki insanların yaşamını tehdit etmeye devam ediyor. İtalya’nın insani yardım operasyonları kapsamında, Pisa kentine tahliye edilen 20 yaşındaki Gazzeli hasta Zuhri, 13 Ağustos gecesi havaalanına indi ve hemen hastaneye götürüldü. Hastane yetkilileri, Zuhri’nin şiddetli yetersiz beslenme nedeniyle sağlık durumu kritik olduğu sırada solunum sıkıntısı çektiğini ve kısa bir zaman sonra kalbinin durduğunu açıkladı. Yapılan açıklamada, Zuhri’nin İtalya’ya getirilmesinden yalnızca 24 saat sonra yaşamını yitirdiği söylendi.

AÇLIK VE SUSUZLUK FELAKETİ

İsrail’in saldırıları ve sıkı abluka altındaki insani yardım girişimlerini kısıtlaması, Gazze Şeridi’nde açlığın yayılmasına ve su, ilaç, tıbbi gereçler ile hijyen malzemelerinin temin edilememesine neden oluyor. Gazze’de, özellikle çocuklar başta olmak üzere açlık nedeniyle ölümlerin sayısında artış gözlemleniyor. Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail’in “açlığı ve susuzluğu silah olarak” kullandığını ifade ediyor. İsrail’in sınır kapılarını kapatması ve yardım girişlerini sınırlaması sebebiyle, Gazze’de açlık ile yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirenlerin toplam sayısının 108’i çocuk olmak üzere 251’e çıktığı bildiriliyor.