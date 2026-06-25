İtalyan Adasında Dev Esrar Stoku Bulundu

İtalya’nın zengin ve ünlülerin uğrak yeri olan bir adasındaki mağarada dalgıçlar beklenmedik bir keşif yaptı: büyük miktarda esrar stoğu. Polis, bu stoğu mağaraya kimin bıraktığını araştırıyor. Dalgıçların tesadüfen karşılaştığı bu buluş, adada büyük şaşkınlık yarattı.

LOS ANGELES'TAKİ DEPO YANGINI SAĞLIK SORUNLARINA YOL AÇTI

Boğaz yanması, baş dönmesi ve inatçı baş ağrıları… Los Angeles’ta bir haftadır devam eden depo yangını nedeniyle halk bu tür belirtiler yaşıyor.

TRUMP'TAN AKARYAKIT ŞİRKETLERİNE FİYAT SORUŞTURMASI TALEBİ

Başkan Donald Trump, petrol şirketlerinin benzin fiyatlarını yapay olarak yüksek tuttuğunu söyledi. Eski Başkan Joe Biden’ın da dile getirdiği bu şikayeti Trump, Adalet Bakanlığı’nın soruşturmasını isteyerek farklı bir boyuta taşıdı.

DOĞUŞTAN VATANDAŞLIK DAVASINDA YENİDOĞAN TESTLERİ ENDİŞESİ

ABD Yüksek Mahkemesi’ndeki doğuştan vatandaşlık davası yalnızca bununla sınırlı değil. Çocuk hakları savunucuları, bebeklerin yaşamın ilk günlerinde yapılması gereken tıbbi testlere erişemeyeceğinden endişe ediyor.

GÜNEY AFRİKA'DAKİ İNSAN BENZERİ FOSİLLER GİZEMİ BÜYÜYOR

Son 10 yıldır Güney Afrika’daki derin ve kıvrımlı bir yeraltı ağından insana benzer fosiller çıkmaya devam ediyor. Son analizler ise gizemi daha da derinleştirdi.

PGA TOUR'DA ON YILLARIN EN BÜYÜK DEĞİŞİKLİĞİ

PGA Tour, on yılların en önemli değişikliklerini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Yeni rekabet modeli, terfi ve düşmelere odaklanarak daha fazla taraftar kazanmayı hedefliyor.

GÜNEY KORE'DE 'DOPAMİN SİTELERİ' GENÇLERİN KAÇIŞ NOKTASI OLDU

Güney Kore’de giderek daha fazla genç, ‘dopamin siteleri’ adı verilen platformları kullanıyor. Sahte yemek dağıtım hizmeti ve sanal sigara gibi uygulamalar, finansal ve sosyal baskıdan kaçış sağlıyor.

TRUMP'IN CUMHURİYETÇİ SENATÖRLERLE ÖĞLE YEMEĞİ TARTIŞMAYLA SONUÇLANDI

Başkan Donald Trump, kapalı kapılar ardında düzenlenen öğle yemeğinde Cumhuriyetçi senatörlerle bağırarak tartıştı.

ERİC ADAMS'IN ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ YOLSUZLUK SORUŞTURMASINDA TUTUKLANDI

Eski New York Belediye Başkanı Eric Adams’ın özel kalem müdürü, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandı.

TEXAS'TAKİ CAMP MYSTIC SEL FELAKETİNİN ARDINDAN İFLAS BAŞVURUSU

Texas’taki Camp Mystic, 28 kişinin hayatını kaybettiği yıkıcı sellerin ardından iflas başvurusunda bulundu.

AVUSTRALYA'DA YENİ BİR ÖRÜMCEK TÜRÜ: 'BALİSTA ÖRÜMCEĞİ'

Bilim insanları Avustralya’da yeni bir örümcek türü keşfetti. ‘Balista örümceği’ olarak adlandırılan bu tür, avını ağına yakalamak için ipeğini mancınık gibi kullanıyor.

SPACEX'İN KİMLİK KRİZİ: YÜKSELİŞ VE ÇELİŞKİLER

SpaceX, halka arzının ardından büyük bir yükseliş yaşıyor. Ancak şirket aynı zamanda bugüne kadarki en büyük kimlik kriziyle karşı karşıya.

TRUMP SİYASİ RAHATLAMA ALANINA DÖNDÜ AMA SEÇMEN TAKİP ETMEYEBİLİR

Analizlere göre Trump, siyasi olarak kendini rahat hissettiği alana geri döndü. Ancak seçmenlerin onu takip etmeyebileceği belirtiliyor.

BİR YIL DENİZDE: KALICI BİR GEMİ YAŞAMININ GERÇEKLİĞİ

Sürekli bir gemi yolculuğunda bir yıl geçirmenin gerçekliği, merak konusu olmaya devam ediyor.