İtalyan Hükümeti Paragon’i Feshetti

İSRAİL’İN CASUS YAZILIMI TARTIŞMALARI SÜRÜYOR

Ocak ayının sonlarına doğru, İsrailli şirket Paragon Solutions tarafından geliştirilen ‘Graphite’ isimli casus yazılımın, İtalya’nın da aralarında bulunduğu pek çok ülkede gazetecileri ve aktivistleri dinlemede kullanıldığı iddiaları büyük tartışmalara yol açtı. Bugün açıklanan İtalyan parlamentosuna bağlı Güvenlik Komitesi’nin (COPASIR) raporuna göre, İtalyan hükümetinin bu yazılımı üreten Paragon Solutions ile yaptığı sözleşmenin feshedildiği belirtiliyor. Raporda, Meta şirketinin aralarında İtalya’dan kişilerin de bulunduğu birçok farklı kişiyi ‘Graphite’ yazılımı ile hedef alındıklarına dair uyardığı, bu durumun ardından İtalyan istihbarat kurumlarının 14 Şubat’ta sözleşmeyi askıya aldığı kaydedildi. Raporda ayrıca, istihbarat kurumlarında yapılan denetimlerden sonra Paragon ile yapılan sözleşmenin feshedilmesine yönelik karar alındığı ifade ediliyor.

İTALYAN GAZETECİLERİN DİNLENMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Raporda, yasa dışı göçle bağlantılı suçlamalarla gözaltına alınan bazı sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de yasal olarak izlendiği bildiriliyor. Özellikle Meta’dan uyarı alan kişinin, ünlü İtalyan gazeteci Francesco Cancellato olduğu ve onun İtalyan gizli servisleri tarafından ‘Graphite’ yazılımı kullanılarak dinlenmediği vurgulanıyor. Cancellato, Paragon Solutions’ın kendisine karşı İtalyan yasalarının çiğnenip çiğnenmediği konusunda bir denetim yapılması için öneride bulunduğunu, fakat “İtalyan yetkililer bu konuda bir çözüm bulmamayı seçti” açıklamasında bulundu.

PARAGON’DAN YANIT VE SİYASİ TEPKİLER

Paragon’un açıklamasına İtalyan istihbaratının üst kuruluşu DIS ve COPASIR’den karşı açıklama geldi. DIS, Paragon’un kendi yazılımını İtalyan güvenlik sunucularına kurma önerisini “kabul edilemez” olarak değerlendirdi. COPASIR ise Paragon’un açıklamasına “şaşkınlıkla” yaklaşarak bu durumu değerlendirdi. Cancellato, hem İtalyan makamları hem de Paragon tarafında kendisini de kapsayan bu durumla ilgili birinin yanlış bilgi verdiğini ifade ediyor. Muhalefetteki siyasiler, hükümete konuyla ilgili bir açıklama yapması konusunda baskı yapıyor.

WHATSAPP’TAN UYARI GELMİŞTİ

Ocak ayı sonunda Meta şirketine ait WhatsApp uygulaması, yaklaşık 90 gazeteci ve sivil toplum üyesinin Paragon Solutions’ın ‘Graphite’ yazılımı ile hedef alınmış olabileceğini bildirdi. Başbakan Giorgia Meloni’nin partisi İtalya’nın Kardeşleri’ne yönelik yapılan haberler dolayısıyla Cancellato, WhatsApp üzerinden gelen bir uyarı ile siber saldırıya uğradığını öğrendi. 5 Şubat’ta, İtalya’dan 7 kullanıcının bu casus yazılımın hedefi olduğu, Ulusal Siber Güvenlik Ajansı’nın harekete geçirildiği bilgisi duyuruldu. Cancellato dışında, “Mediterranea Saving Humans” adlı STK’nın kurucusu Luca Casarini de benzer bir takipten etkilendiğini ve bu durumu soruşturmak üzere 10 Şubat’ta suç duyurusunda bulunduğunu belirtiyor. Hükümet, İtalya’daki bazı kişilerin bu yazılım aracılığıyla dinlendiği iddialarını reddediyor ve İtalya dışında da mağdur kullanıcılar olduğu bilgisini veriyor.