İtalyan Takımı, Jovic’e İlgi Gösteriyor

TRANSFER AÇIKLAMASI

İtalyan kulübü Milan’da forma giyen Sırp forvet Luka Jovic’in babasından oğlunun geleceği konusunda dikkat çeken bir açıklama geldi. Jovic’in babası, Beşiktaş ve Trabzonspor’un oğluyla ilgilendiğini belirtti.

BABA JOVIC’İN GÖRÜŞLERİ

Yaptığı açıklamada “Beşiktaş ve Trabzonspor, Jovic ile ilgileniyor ama Milan’da kalması daha iyi olur. Kulüpte çok fazla değişiklik olursa, o zaman Milan’da kalmak mümkün olmayabilir” şeklinde konuştu. Jovic’in babası, bunun dışında Beşiktaş ve Trabzonspor’un yanı sıra, İtalya’da Monza’nın da oğluyla ilgilendiğinin altını çizdi.

Kızılyıldız altyapısından yetişen Luka Jovic, sırasıyla Apollon Limassol, Benfica ve Eintracht Frankfurt takımlarında oynamış ve bu dönem içinde Alman ekibinde yıldızlaşarak 2019 yazında 63 milyon euro karşılığında Real Madrid’e transfer olmuştur.