“İtfaiye Erinin Korkunç Planı Kulaklıkla Bozuldu!”

YANGINDA CİNAYET ŞÜPHESİ GÜÇLENİYOR

Aydın’ın Nazilli ilçesinde yaşanan yangın olayı, geçen mart ayında meydana geldi. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı personeli T.G.’nin evi alevlere teslim oldu. Bu yangında, T.G.’nin boşanma aşamasında olduğu eşi Fatma G. ile 4 ve 11 yaşlarındaki iki çocuğu hayatını kaybetti.

T.G. GÖZALTINA ALINDI

T.G., yangını çıkarmak ve ailesinin ölümüne sebep olma şüphesiyle gözaltına alındı. Olayla ilişkili olabileceği düşünülerek T.G.’nin nişanlısı hemşire F.T. de gözaltına alındı. T.G.’nin yangın sonrası F.T. ile nişanlandığı iddiası dikkat çekti. Mahkemeye çıkartılan T.G., tutuklandı. Soruşturmayı daha da derinleştiren savcılık, olayla ilgili yeni bilgilere ulaştı.

YANGININ ŞÜPHELİ SEBEPLERİ

Yangının evin sadece yatak odasında çıkması ve başka bir odaya sıçramaması, güvenlik güçlerinde şüphe uyandırdı. Savcılığın talimatıyla yapılan detaylı incelemede, güvenlik kamera kayıtları ve T.G.’nin olay öncesinde eve girip çıktığı tespit edildi. İddialara göre T.G., eşi ve çocuklarının uyuması için eter kullandı.

YENİ BULGULAR ARAŞTIRMALARI DERİNLEŞTİRİYOR

Olay yeri incelemeleri sırasında Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, Fatma G.’nin kulağında bulunan kulaklıktan şüphelenerek detaylı bir inceleme yapılmasını istedi. Bu inceleme, yangının planlı olabileceğine dair güçlü ipuçları sağladı. Başsavcı Dilsiz, “Çocukları yan yana yatarken aklıma ilk gelen Bolu’daki otel yangını oldu. Çok etkilendim.” dedi. Anne ve çocukların uyutulduklarına ilişkin bulgulara ulaştıklarını vurgulayan Dilsiz, “Annede kulaklık olması ölümlerin gaz zehirlenmesinden kaynaklandığını düşünmemize neden oldu. Çünkü öyle bir anda müzik dinlenmez.” ifadelerini kullandı.