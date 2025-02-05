İtfaiyeci Baba, Enkazdan İlk Yaralıları Kurtardı

DEPREM ANINDA YAŞANAN DUYGUSAL ANLAR

Kahramanmaraş’ta, 6 Şubat’ta meydana gelen deprem sırasında birçok dramatik olay yaşandı. Bunlardan biri, asla unutulmayacak bir fedakarlık örneği olarak kayıtlara geçti. İtfaiyeci baba, evladını enkaz altında iyi gördükten sonra “Sen bekle” diyerek diğer insanların yardımına koşmayı tercih etti. Oğluna “Sen bekle, önce yaralıları kurtaracağım” diyen bu cesur baba, zorlu bir mücadele sonrasında kendi çocuğunu da sağ salim kurtarmayı başardı.

KAHRAMANLIĞIN GÖRÜLDÜĞÜ GÜNLER

Türkiye, 6 Şubat 2023’te meydana gelen büyük depremlerle derin bir yaraya sebep oldu. Kahramanmaraş merkezli bu sarsıntılar, 11 ili etkileyip büyük yıkımlara ve can kayıplarına yol açtı. Deprem anında evde bulunan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı personeli 45 yaşındaki Hacı Murat Özsığınan, hemen çocuklarının kaldığı 5 katlı yatılı Kur’an kursuna koştu. Oraya vardığında bina yerle bir olmuş haldeydi. Saatler süren çabalarının sona ermesi sonrası, 14 yaşındaki oğlu Muhammed Emin Özsığınan’ın sesini duydu ve hayatta olduğuna sevindi.

FEDAKARLIK VE DAYANIŞMA

Oğlunun hayatta olduğunu öğrenen Hacı Murat Özsığınan, ona “Sen bekle, önce yaralıları kurtaracağım” dedi ve çevresindeki vatandaşlarla beraber enkaz altında kalan diğer öğrencilere ulaşmaya çalıştı. Öncelikli olarak hafızlık eğitimi almakta olan 5 öğrenciyi yaralı bir şekilde kurtardıktan sonra, tam 8 saatlik bir çabanın sonunda kendi oğluna ulaşıp onu da sağ salim kurtardı. Hacı Murat Özsığınan, “Depremden bir gün önce oğlumu bir haftalık tatil sonrasında Kur’an kursuna bıraktık. Bir gün sonra deprem yaşandı. Biz evdeydik ve hemen Kur’an kursuna gittik. Giderken yıkılan binaları görünce daha da çok tedirgin olduk” şeklinde hissettiklerini belirtti.

SABIR VE DAYANMA GÜCÜ

Oğlunun bulunduğu yurdun da yıkıldığını gören baba, yaşanan olaylar karşısında büyük bir hüzün yaşadı. Ses alamadıkları anlarda bile, çalışmalarına devam ettiler. Yılları boyunca birlikte yaşadıkları bu zor anılardan kalan acıyı ise anlatırken, “2-3 saat sonra oğlumdan ses aldım. İsmini sordum, beni sesimden tanıdı. ‘Baba beni kurtar’ diyordu, ses derinlerden geliyordu. Ne durumda olduğunu sorduğumda yaralarının olmadığını öğrenince, ‘Önce yaralıları kurtaralım, seni bulacağım, sen bekle’ dedim. Oğlumun elini gördük ve orayı açınca onu kurtardık, hastaneye götürdük. Şu anda durumu iyi” ifadeleriyle o anları anlattı. Yurtta 35 öğrencinin bulunduğunu ve 25’inin hayatını kaybettiğini hatırlarken, ailelere sabır diledi. Her Şubat ayı yaklaştığında bu acı anları tekrar yaşadıklarını belirtti.