İTO Duyurdu: İstanbul’un Enflasyonu Belli!

İSTANBUL TİCARET ODASI’NDAN ENFLASYON RAKAMLARI

İstanbul Ticaret Odası (İTO), İstanbul’daki enflasyon ile ilgili önemli verileri açıkladı. 2025 Temmuz ayında toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi yüzde 1,14 oranında artış gösterirken, bu oran 2025 Ağustos ayında yüzde 2,56’ya ulaştı. İTO açıklamasında, 2025 Ağustos ayının bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranının yüzde 26,20 olduğu ve yıllık ortalama değişim oranının ise yüzde 33,30 seviyesinde gerçekleştiği ifade edildi.

AĞUSTOS AYINDA FİYAT ARTIKLARI VE AZALIŞLAR

2025 yılının Ağustos ayında toptan fiyatlarda bir önceki aya göre gözlemlenen değişimler dikkat çekiyor. Gıda Maddeleri grubunda yüzde 4,49, Madenler grubunda yüzde 4,30, Kimyevi Maddeler grubunda yüzde 3,64, İnşaat Malzemeleri grubunda yüzde 1,43 ve Yakacak ve Enerji Maddeleri grubunda yüzde 0,83 artış yaşandı. Ancak İşlenmemiş Maddeler grubunda yüzde -0,83’lük bir azalma kaydedilirken, Mensucat grubunda herhangi bir değişiklik gözlemlenmedi.

2025 yılı Ağustos ayı itibariyle yıllık ortalama bazda artışlar gruplar itibariyle sıralandı. İnşaat Malzemeleri yüzde 66,60, Mensucat yüzde 55,41, Gıda Maddeleri yüzde 30,94, İşlenmemiş Maddeler yüzde 29,70, Kimyevi Maddeler yüzde 26,55, Yakacak ve Enerji yüzde 24,29, Madenler ise yüzde 18,83 oranında artış gösterdi. Bu veriler, İstanbul’daki ekonomik duruma dair önemli ipuçları sunuyor.