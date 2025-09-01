İTO Duyurdu: İstanbul’un Enflasyonu Belli

ENFLASYONUN PERFORMANSI

İstanbul Ticaret Odası (İTO), İstanbul’un enflasyon verilerini duyurdu. 2025 Temmuz ayında toptan fiyat hareketlerini gösteren Toptan Eşya Fiyatları İndeksi, yüzde 1,14 oranında artış gösterdi. Ardından, 2025 Ağustos ayında bu artış yüzde 2,56 olarak kaydedildi. İTO’nun yapmış olduğu açıklamaya göre, 2025’in Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına kıyasla değişim oranı yüzde 26,20 olurken, yıllık ortalama değişim oranı ise yüzde 33,30 seviyesine ulaştı.

SEKTÖREL DAĞILIM VE DEĞİŞİM ORANLARI

Açıklamada, “Ağustos 2025’te Toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; Gıda Maddeleri grubunda yüzde 4,49, Madenler grubunda yüzde 4,30, Kimyevi Maddeler grubunda yüzde 3,64, İnşaat Malzemeleri grubunda yüzde 1,43, Yakacak ve Enerji Maddeleri grubunda yüzde 0,83 artış; İşlenmemiş Maddeler grubunda yüzde -0,83 azalış gözlenirken; Mensucat grubunda herhangi bir değişim gözlenmemiştir,” dendi. Yıllık ortalama bazda, 2025 Yılı Ağustos ayında gruplar itibariyle, İnşaat Malzemelerinde yüzde 66,60, Mensucatta yüzde 55,41, Gıda Maddelerinde yüzde 30,94, İşlenmemiş Maddelerde yüzde 29,70, Kimyevi Maddelerde yüzde 26,55, Yakacak ve Enerjide yüzde 24,29, Madenlerde yüzde 18,83 oranında artış meydana geldi.