İvana Sert ile Oğlu Lüks Plajlarda

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Anne ve oğlu plajda güneşleniyor, mutlu bir an yaşıyorlar
İvana Sert ve oğlu Kayon Ateş, yaz tatillerini Ege'nin lüks plajlarında geçirerek deniz ve eğlencenin tadını çıkarıyorlar.
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İvana Sert ve oğlu Kayon Ateş, yaz tatillerini Ege’nin lüks plajlarında ve beş yıldızlı otellerinde geçiriyor. Anne-oğul gündüzleri denizin tadını çıkarıyor. Ayrıca jakuzide keyif yapıyorlar. Geceleri ise Bodrum ve Çeşme’nin eğlence hayatına karışıyorlar. Tatilden yansıyan kareler dikkat çekiyor. Görüntüler adeta Nazım Hikmet’in sözlerini yazdığı opereti hatırlatıyor. Bu operet “Lüküs Hayat” olarak biliniyor.

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