İvana Sert ile Oğlu Lüks Plajlarda

İvana Sert ve oğlu Kayon Ateş, yaz tatillerini Ege’nin lüks plajlarında ve beş yıldızlı otellerinde geçiriyor. Anne-oğul gündüzleri denizin tadını çıkarıyor. Ayrıca jakuzide keyif yapıyorlar. Geceleri ise Bodrum ve Çeşme’nin eğlence hayatına karışıyorlar. Tatilden yansıyan kareler dikkat çekiyor. Görüntüler adeta Nazım Hikmet’in sözlerini yazdığı opereti hatırlatıyor. Bu operet “Lüküs Hayat” olarak biliniyor.