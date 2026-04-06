İYİ Parti’den Ara Seçim Süreci Açıklaması

İYİ PARTİ BAŞKANLIK DİVANI TOPLANDI

İYİ Parti Başkanlık Divanı, Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu’nun liderliğinde bir araya geldi. Toplantının gündemine ilişkin bilgiler vermekte bulunan Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, ardından gazetecilerin yönelttiği soruları yanıtladı.

ARA SEÇİM İÇİN 22 MİLLETVEKİLİNİN İSTİFASI GEREKİYOR

Kavuncu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “ara seçim çağrısına” yönelik sorularını cevaplayarak, sürecin anayasa çerçevesinde teknik bir konu olduğunu vurguladı. TBMM’de mevcut durumda 8 milletvekilliğinin boş olduğuna dikkat çeken Kavuncu, “Yani, ara seçim yapılabilmesi için 22 milletvekilinin de bir şekilde istifa etmesi ve Genel Kurul’da çoğunluğun bu konuda karar alması gerekiyor. Dolayısıyla, tek bir kişinin veya tek bir partinin arzusu ya da niyeti, neticenin oluşması için yeterli değil.” ifadelerini kullandı.