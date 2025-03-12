İYİ Parti Lideri: Para Müteahhitlere Akıyor

İKTİDARIN YOL AÇTIĞI SORUNLAR

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TBMM’de partisinin haftalık grup toplantısında güncel konular hakkında değerlendirmelerde bulundu. Dervişoğlu, despotluğun temel unsurlarını belirterek “Despotlar, üç şeyi yaşatarak ayakta kalır: yoksulluk, cehalet, korku” dedi. Ülkenin mevcut durumuna dair eleştirilerini sıralayan Dervişoğlu, “Milleti fukaralığa mahkum ettiler, yoksulluğu yönetiyorlar. Eğitim sistemini yerle bir ettiler, cehaletten besleniyorlar” ifadelerini kullandı.

EKONOMİK SIKINTILAR VE HAZİNE BAKANI’NA ELEŞTİRİ

İzmir’in çöküşünü dile getiren Dervişoğlu, “7 yıldır tek haneli enflasyon rakamı masalı anlatmaları, yoksulluk ve korku siyasetlerinin kılıfıdır” şeklinde konuştu. Bakan Şimşek’e de yönelik eleştirilerde bulunarak, “Sözde Hazine Bakanı, özde tahsildar Mehmet Bey hala utanmadan çıkıp, ‘Maaşlar bütçe üzerine yüktür’ diyebiliyor” dedi. Ayrıca, Çayırhan Maden ve Termik Santrali’ni ülkenin ortak malı olarak tanımlayarak, “160 milyar lira değerindeki bu varlık gözlerini kırpmadan sadece 20 milyar liraya satıldı” diyerek mevcut ekonomik durumu eleştirdi.

REFAH PAKETİ TEKLİFİ

Dervişoğlu, iktidara rağmen vatandaşların nefes alabilmelerinin yollarını aradıklarını belirterek, “Tüm milletvekillerimizin imzasıyla bir kanun teklifi hazırlayıp, adına da ‘Refah Paketi’ diyerek TBMM Başkanlığı’na sunduk” ifadesini kullandı. Bu teklifin iktidar açısından bir turnusol kağıdı olduğunu savunan Dervişoğlu, “TÜİK’in açıkladığı sahte enflasyonu değil, gerçek enflasyonu baz alıyoruz” dedi. Emeklilere yönelik taleplerinin yanı sıra, çalışanlar için vergi adaleti sağlamak amacıyla asgari ücretliye ekonomik büyümeden pay vermek istediklerini dile getirdi.

ÖNERİLER VE KAYNAK HESAPLAMASI

Dervişoğlu, iktidarın bütçesine dair eleştirilerde bulunarak, “Para var, kaynak var ama bu iktidar parayı millete değil; yandaş müteahhitlere, saray beslemelerine veriyor” şeklinde konuştu. Tekliflerinin bütçe üzerindeki maliyetine dair hesaplamalar yaptıklarını vurguladı. Dervişoğlu, “Bütçeler, hükümetlerin milletin parasını kimin cebine koyacağını belirler. İşte biz bu düzene son vereceğiz” diyerek, vergi düzeninin adaletsizliğine dikkat çekti.

Dervişoğlu, “Bu bütçe yandaşa değil, vatandaşa gidecek” diyerek, tüm bu düzenlemelerin amacının daha adil bir toplum yaratmak olduğunu vurguladı.