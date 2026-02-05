İzmir Açıklarında 28 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sayfasında yapılan bildiriye göre, İzmir ilinin Urla ilçesi sahilinde bir lastik bot içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu ihbarı alındı. Bunun üzerine, bölgeye sahil güvenlik botları yönlendirildi.

LASTİK BOTTAKİ 28 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

Ekipler, durdurulan lastik bottaki 11’i çocuk olmak üzere 28 düzensiz göçmeni karaya çıkardı. Aynı zamanda, insan kaçakçılığı yaptığı düşünülen bir şüpheli ve yasa dışı yollarla yurtdışına çıkmaya çalışan bir kişi de gözaltına alındı. Düzensiz göçmenler, gerekli işlemler sonrasında İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim ediliyor.

