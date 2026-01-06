İzmir Adliyesi Önünde Şüpheli Paket Alarmı

izmir-adliyesi-onunde-supheli-paket-alarmi

İzmir’in Bayraklı İlçesi’nde bulunan İzmir Adliyesi önünde bomba paniği yaşandı. Adliye binası girişine yakın bir bölgede şüpheli bir paket tespit edildi. Olayı fark eden vatandaşlar, durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Görgü tanıkları, şüpheli paketin bir araçtan yere atıldığını veya düştüğünü bildirdi. Ardından, bir vatandaşın paketi yoldan alarak kaldırım kenarına bıraktığı kaydedildi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Harekete geçen polis, çevrede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı. Bölgeye araç ve yaya girişleri durduruldu. Güvenlik çemberinin oluşturulmasının ardından bomba imha uzmanı olay yerine intikal etti. Uzman, kaldırım kenarındaki paketi inceledikten sonra kontrollü bir şekilde fünye ile patlattı. Yapılan incelemede, paketin boş olduğu tespit edildi. Güvenliğin sağlanması ile birlikte yol, araç ve yaya trafiğine yeniden açıldı ve normal yaşam koşulları geri döndü.

GEÇMİŞTEKİ SALDIRIYI HATIRLATTI

Yaşanan bu olay, dokuz yıl önce aynı yerde meydana gelen terör saldırısını akıllara getirdi. 5 Ocak 2017 tarihinde, PKK üyesi üç terörist İzmir Adliyesi’ne uzun namlulu silahlar, roketatarlar ve bomba yüklü bir araçla saldırı gerçekleştirmişti. Adliyeye girmeye çalışan teröristlerin eylemi, polislerin müdahalesiyle engellenmiş, teröristlerden biri kaçarken, diğer ikisi etkisiz hale getirilmişti. Bu çatışma esnasında Polis Memuru Fethi Sekin ve Mübaşir Musa Can şehit olmuş, toplamda on kişi yaralanmıştı. Bugünkü olayın bu saldırının yıldönümüne denk gelmesi ise bir endişe kaynağı oluşturdu.

