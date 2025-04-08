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İzmir Bayraklı Belediyesi’ne 3.7 Milyon Ceza

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ÇEVRE DENETİMİ SONUCU CİDDİ CEZA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İzmir’in Bayraklı Belediyesi’ne oldukça yüksek bir ceza kesti. Yaklaşık 4 milyon lira tutarındaki bu ceza, şehirdeki temizlik ve atık yönetimi konusunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

VAHŞİ DEPOLAMA TESPİT EDİLDİ

İzmir İl Müdürlüğü, yapılan denetimler sonucunda Doğançay Mahallesi’ndeki bir arazide vahşi depolama faaliyetlerinin varlığını belgeledi. Ekipler, alanı incelediğinde, hafriyat, evsel atıklar ve eski eşyalardan oluşan büyük bir atık yığınını tespit etti.

Çevre Kanunu kapsamındaki düzenlemelere dayanarak, Bayraklı Belediyesi’ne toplamda 3 milyon 739 bin 452 lira idari ceza verildi. Ayrıca, bu durumla ilgili sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulduğu da açıklamada yer aldı.

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