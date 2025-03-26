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İzmir Belediyelerinde Grev Kararı Alındı

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GREVE GİDEN SÜREÇ

DİSK’e bağlı Genel-İş İzmir şubeleri, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde bir uzlaşıya varılamadığı için Konak, Gaziemir ve Çiğli belediyelerine grev kararı astı. Konak Belediyesi iştiraki olan Merbel AŞ.’de çalışan işçiler, belediye binası önünde toplanarak, “İş, emek yoksa grev var” yazılı pankart açtı. İşçiler, “Sadaka değil toplu sözleşme” sloganları da attı.

İHTİYAÇLARIMIZ KARŞILANAMIYOR

Genel-İş 5 No’lu Şube Başkanı Ahmet Savaş Aras, 1.500 işçi için Aralık ayında başlayıp süren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde bir anlaşmaya varılamadığını kaydetti. Aras, işçilerin enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında gittikçe yoksullaştığını belirterek, “Bizler en temel ihtiyaçlarımızı bile karşılayamaz hale geldik. İnsan onuruna yaraşır bir şekilde yaşamak, sosyal haklarımızı ve toplu sözleşme kazanımlarımızı istiyoruz.” şeklinde ifade etti.

TALEPLERİ GÖRMEZDEN GELDİLER

Aras, belediye yönetiminin ve Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası’nın yükümlülüklerini yerine getirmediğini savunarak, “En son Nisan 2024’te aldığımız zam ile yaklaşık bir yıldır zamsız çalışmaktayız. Aldığımız ücretler bugünün ekonomik şartlarını karşılayamaz duruma gelmiştir. Eğer SODEMSEN ve belediye yönetimi emekçilerin taleplerini hiçe sayıp süreci tıkamaya devam ederlerse, 7 Mayıs 2025’te Merbel işçileri greve çıkacaktır ve Konak’ta hizmet duracaktır.” dedi.

Ardından belediye binası kapısına grev kararı asıldı. Gaziemir ve Çiğli belediyelerinde de grev kararı astılar, işçiler slogan atarak halay çekti.

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