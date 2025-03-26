İzmir Belediyelerinde Grev Kararı Alındı

GREVE GİDEN İŞÇİLERİN DURUMU

DİSK’e bağlı Genel-İş İzmir şubeleri, toplu iş sözleşmesi tartışmalarında bir sonuç elde edilememesi üzerine Konak, Gaziemir ve Çiğli belediyelerinde grev kararı astı. Konak Belediyesi iştiraki Merbel AŞ.’de çalışan işçiler, belediye binası önünde toplanarak, “İş, emek yoksa grev var” pankartını açtı ve “Sadaka değil toplu sözleşme” sloganlarıyla destek verdiler. Genel-İş 5 No’lu Şube Başkanı Ahmet Savaş Aras, bin 500 işçi için aralık ayında başlatılan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin sonuçsuz kaldığını dile getirdi.

İNSAN ONURUNA YARAŞIR YAŞAM TALEBİ

İşçilerin enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında giderek yoksullaştığına dikkat çeken Aras, “Bizler en temel ihtiyaçlarımızı bile karşılayamaz hale geldik. İnsan onuruna yaraşır bir şekilde yaşamak, sosyal haklarımızı ve toplu sözleşme kazanımlarımızı istiyoruz.” dedi. Aras, belediye yönetimi ve Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası’nın sorumluluk almadığını iddia ederek, “En son Nisan 2024’te aldığımız zam ile yaklaşık bir yıldır zamsız çalışmaktayız. Aldığımız ücretler bugünün ekonomik şartlarını karşılayamaz duruma gelmiştir.” şeklinde konuştu.

GREVE ÇIKMA TEHDİDİ

Masada SODEMSEN ve belediye yönetiminin çözümsüzlükten yana hareket ettiğini, emekçilerin taleplerini görmezden geldiğini ve süreci tıkamakta ısrarcı olduklarını savunan Aras, “Durum böyle devam ederse 7 Mayıs 2025’te Merbel işçileri greve çıkacak ve Konak’ta hizmet duracaktır.” dedi. Yapılan açıklamanın ardından grev kararı belediye binası kapısına asıldı. Gaziemir ve Çiğli belediyelerinde de grev kararı asıldı, işçiler slogan atarak halay çektiler.