İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde 1030 İşçi Çıkarılacak

İŞTEN ÇIKARMALAR BAŞLIYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde toplam 1030 çalışanın işten çıkarılması süreci başlıyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, “Bugün 1030 civarında çalışanla yollarımızı ayırmak için resmi prosedürü hayata geçirmeye başlıyoruz.” şeklinde açıklama yaptı. Tugay, Egemenlik Evi Çetin Emeç Basın Salonu’nda gerçekleştirdiği basın toplantısında güncel duruma dair değerlendirmelerde bulundu.

ÇALIŞAN SAYISI VE MAAŞ YAPISI

Tugay, eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun görevi bıraktığında belediyede yaklaşık 26 bin 500 çalışanın bulunduğunu hatırlatarak, kendi döneminde bu sayının 37 bin 700’e çıktığını, günümüzde ise yaklaşık 34 bin 218 personelin görev yaptığını dile getirdi. Aylık gelirlerinin toplamda 3 milyar 800 milyon lira olduğunu belirten Tugay, bunun 3,5 milyar liralık kısmının işçilere ve şirket çalışanlarının maaş, SGK ve vergi ödemeleri için kullanılacağını, geriye kalan tutarın ise sözleşmeli memurlara ve kadrolu işçilere ödeneceğini ifade etti.

Cemil Tugay, kendisinden önceki belediye başkanı ile Belediye İş Sendikası yönetimi arasında seçim gününden 5 gün önce bir toplu iş sözleşmesi imzalandığını belirterek, sözleşmede belirtilen artışların belediyenin bütçesini zorlayacak kadar yüksek olduğunu aktardı. Tugay, “Bahsedilen artışların belediye bütçesini aşırı zorladığını, hem İzmir’deki şube başkanlarına hem de genel başkana ilettik. Ancak olumlu yanıt alamadık.” dedi. Sendika üyelerinin en düşük maaşının 80 bin lira civarında olduğunu, bu rakamın eylül ayından itibaren 130 bin liraya ulaşacağını açıkladı.

İŞTEN ÇIKARMA SÜRECİ VE SENDİKA ANLAŞMASI

Tugay, aynı zamanda geçen beş yıl içinde işe alınan sendika yöneticilerinin yakınlarının da işten çıkarılacağını bildirdi. Bir basın mensubunun sendika ile anlaşma sağlanması durumunda işten çıkarmaların durdurulup durdurulmayacağı sorusuna Tugay, “Mart ayındaki artışın iptalini önerdik, o yapılmadı. Bundan sonra eylül ayında artış var. Hiç olmazsa bunun durdurulmasını talep ediyoruz.” şeklinde yanıt verdi. Ayrıca, kendi döneminde belediyeye alınan personel sayısını, “1900’ün altında bir istihdamımız oldu. Zorunlu ihtiyaçlardan aldık.” diyerek açıkladı.