İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde Grev İlan Edildi

İZMİR BELEDİYESİ’NDE GREV SÜRECİ DERİNLEŞİYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde grev karmaşası sürüyor. Belediyeye bağlı İZENERJİ, İZELMAN ve Ege Şehir Planlama işçilerinin maaşları sadece 20 bin TL olarak yatırıldı. Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerindeki tıkanıklık, işçileri zor durumda bırakıyor. Bu nedenle işçiler, İzmir Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası’nda toplanarak Kültürpark içerisindeki belediye binasına grev ilanı kararı astı.

GREVE ÇIKMA KARARI AÇIKLANDI

DİSK/Genel-İş İzmir 1, 2, 3 ve 9 No’lu Şubeler adına konuşan 3 No’lu Şube Başkanı Serap Yılmaz, “Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde taleplerimiz hayat bulmadığı takdirde grev pankartlarımızı belediye binalarına asarak 28 Mayıs 2025 tarihinde saat 00.00 itibarıyla grev uygulamasına başlayacağımızı kamuoyuna resmen duyuruyoruz.” dedi. Yılmaz, işverenle yapılan görüşmelerde, maaş ödemelerinde herhangi bir aksaklık yaşanmayacağına dair defalarca söz verildiğini ifade etti.

SÖZLERİN YERİNE GETİRİLMESİ BEKLENİYOR

İşveren vekili konumundaki Ramazan Tezcan’ın, maaş ödemelerindeki aksaklıkların sona erdiğini ve bundan sonraki maaş ödemelerinde sorun yaşanmayacağına dair sözler verdiğini belirten Yılmaz, “Belediye başkanının bu durumla ilgili yapacağı açıklamalarını bekliyoruz ve kendilerini verdikleri sözleri yerine getirmeye davet ediyoruz.” diye ekledi.

EMEKÇİLERİN SABRI TÜKENİYOR

Binlerce emekçinin belirsizlik içinde çözüm beklediğini vurgulayan Yılmaz, “Ne yazık ki sabrımız ve sağduyulu duruşumuz bugüne dek karşılık bulmamıştır. Daha önce 9 Mayıs olarak ilan ettiğimiz grev ilan asma tarihini, maaş ödemelerinde yaşanan sıkıntılardan dolayı 7 Mayıs’a çekmiş bulunuyoruz. Bu karar anayasal hakkımızdır.” şeklinde konuştu.

SOSYAL HİZMETLERDE AKSAMALAR YAŞANIYOR

Konak Belediyesi çalışanlarının greve başlamasıyla birlikte, hizmetlerde büyük aksaklıklar ortaya çıkmaya başladı. Birçok mahallede çöpler toplanamaz hale geldi ve caddelerde çöp yığınları oluştu. Bu durum, vatandaşların tepkisini çekiyor.